José Mourinho è pronto ad attuare una rivoluzione per il suo Tottenham, iniziando dal reparto arretrato: secondo quanto raccolto dall’Express, il manager portoghese ha chiesto alla sua dirigenza di stanziare, in vista della prossima finestra di mercato, una cifra che si aggira attorno alle 120 milioni sterline per portare agli Spurs due giovani difensori. Si tratta del classe ’95 Nathan Aké, in forza al Bournemouth, e del 22enne Ruben Dias, di proprietà del Benfica.