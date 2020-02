Danny Rose, esterno difensivo del Tottenham ora in prestito al Newcastle, ha parlato alla BBC dei motivi che lo hanno spinto a dire "arrivederci" al New White Hart Lane.



SU MOURINHO - "Ho saputo dopo un mese dall’arrivo di Mourinho che non avrei mai giocato con lui. Era difficile allenarsi sapendo che non avrei in ogni caso giocato. Credo di non aver avuto le stesse opportunità che hanno avuto gli altri per dimostrare il mio valore. Mi dispiace ma rispetto il suo lavoro e quello che sta facendo”.



SULLA NUOVA AVVENTURA - ​"Adesso mi è stata data la possibilità di giocare settimana dopo settimana al Newcastle e voglio dare il massimo. Se faccio bene posso sognare l’Europeo. Se faccio male tutti potrebbero pensare che aveva ragione il Tottenham a non farmi giocare e lasciarmi andare. Sono fiducioso nelle mie capacità”.