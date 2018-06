Secondo quanto riporta L'Equipe, il Tottenham ha messo nel mirino Tanguy NDombèlé, mediano dell'Olympique Lyonnais classe '96. Il quotidiano francese spiega che l'OL per privarsi di uno dei suoi giovani migliori non chiede meno di 40 milioni di euro, precisando però come gli Spurs abbiano già avviato i contatti con lo spigoloso presidente Aulas. Il giovane centrocampista transalpino ha giocato ben 50 gare con la maglia del Lione nella passata stagione.