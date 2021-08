Mikkel Damsgaard non è l'unico nome che il Tottenham sta seguendo per rinforzare l'attacco. Secondo l'Evening Standard infatti Paratici avrebbe sondato il terreno anche per Noni Madueke. Il 19enne ha lasciato l'accademy degli spurs nel 2018 per cercare più spazio al PSV, arrivando a collezionare 24 presenze e 7 gol nella passata stagione. Le buone prestazioni, unite alla cessione di Malen al BVB, hanno però fatto lievitare la sua valutazione, motivo per cui l'inglese al momento resta l'alternativa al danese della Sampdoria.