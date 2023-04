La decisione arriva all’indomani della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato la condanna della Corte d’Appello Federale nei confronti del dirigente aLa Fifa si era espressa sull’estensione della condanna della Federcalcio anche all’estero e in seguito a questa decisione Fabio Paratici aveva deciso di auto sospendersi in attesa del verdetto del Coni. “L’estensione della condanna anche fuori dall’Italia impedisce a Fabio di svolgere i suoi compiti come direttore dell’area tecnica - dice il comunicato del Tottenham -.Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha commentato così in una nota ufficiale del club quanto accaduto: “. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene. Come delineato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare le nostre operazioni calcistiche e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare la nostra società nei prossimi mesi”.Arrivato al Tottenham nel 2021, Paratici ha contribuito a trasformare gli Spurs in un grande club. Tra gli acquisti spiccano sicuramente Bentancur e Kulusevski dalla Juventus, Richarlison dall'Everton, Romero dall'Atalanta, Emerson Royal dal Barcellona e Bissouma dal Brighton. Più, acquistato la scorsa estate e lasciato in prestito fino a giugno all'Udinese.