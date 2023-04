Il Tottenham ha annunciato un nuovo innesto in società, che andrà di fatto a ricoprire il vuoto lasciato in dirigenza da Paratici (il cui ruolo era nello specifico di Managing Director of Football) sospeso in attesa dei pronunciamenti della FIGC sulle indagini che riguardano il suo operato nella Juventus. Il nuovo Chief Football Officer degli Spurs è Scott Munn, che "entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del club e si occuperà di tutti i dipartimenti calcistici".