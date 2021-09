Fabio Paratici sorride pensando al mercato del Tottenham. L'ex dirigente della Juve è soddisfatto del lavoro fatto e ai microfoni di Standard Sport ha parlato in particolare dell'acquisto di Pape Sarr, preso dal Metz e lasciato in prestito in Francia: "Credo che sia uno dei giocatori con più talento in tutta Europa. Tutti parlano di lui, è stato un grande colpo. C'erano tante società su di lui, ma giocherà con gli Spurs e con lui stiamo pianificando il futuro".