Il primo asiatico britannico a giocare per il Tottenham, cresciuto nell'Academy, Dilam Markanday è uno dei migliori talenti del Tottenham. Giocatore classe 2001 di origini indiane, il Tottenham vuole blindarlo: spiega SkySport UK. Il calciatore con Antonio Conte è di fatto sempre in prima squadra e andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Paratici non vuole perderlo a zero quindi presto aprirà le trattative per il rinnovo.