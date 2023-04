Il Tottenham è in cerca di un nuovo portiere. Hugo Lloris, classe '86, ormai non è più un giocatore di prima fascia e l'idea di trovare il suo erede è diventata una priorità. Secondo quanto riporta TeamTalk, il principale candidato a prendere il posto del francese è un suo connazionale, Mike Maignan. L'estremo difensore rossonero sta disputando una stagione incredibile, collezionando prestazioni mostruose che lo hanno inserito tra i portieri più forti del mondo, se non il più forte. Il 27enne ha un contratto in scadenza nel 2026, con uno stipendio di 2,8 milioni a stagione. Il Milan sta cercando di blindare "Magic Mike", ma il pressing degli Spurs si fa sempre più convinto, anche se è affiancato da quello dell'Arsenal.