Il Tottenham vuole rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione. Secondo il Daily Mirror, il nome caldo è quello di Loic Bade. Il difensore centrale del Rennes, in prestito al Siviglia, ha il contratto in scadenza nel 2026, ma il club spagnolo sta pensando di riscattarlo a 10 milioni di sterline. Il club andaluso non sta attraversando una gran stagione in campionato e ciò potrebbe influire sulla scelta del francese a fine stagione.