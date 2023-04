La panchina del Tottenham è occupata da Cristian Stellini, ex secondo allenatore di Antonio Conte. Ovviamente, sono tantissimi i nomi accostati come possibili nuovi tecnici degli Spurs: da Luis Enrique a Pochettino, passando anche per Nagelsmann e Spalletti. Secondo Kiker, il nuovo profilo è quello di Jurgen Klinsmann, attuale allenatore della Corea del Sud e storico giocatore dell'Inter e Bayern Monaco.