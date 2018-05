Si addensano nubi sul futuro al Tottenham del tecnico Mauricio Pochettino. L'argentino ha parlato al termine dell'ultima giornata di Premier League: "Se si vuole competere realmente per i grandi trofei, va rivisto qualcosa. Devo parlare col patron Levy per capire che intenzioni abbia; è giunto il momento che il club si prenda dei rischi maggiori per rimanere molto competitivo. Dobbiamo parlare, ma non so se la società la pensi alla stessa maniera". Il contratto di Pochettino scade a giugno 2021 e sul tecnico degli Spurs si sono susseguiti diversi rumors relativamente a un possibile addio.