Non è andata giù a Richarlison l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. Nel post-partita, il brasiliano ha attaccato il suo allenatore e il modo in cui gli Spurs hanno giocato il ritorno contro la squadra di Pioli. "Eravamo un gol sotto nel secondo tempo e non potevamo continuare a giocare così. Eravamo troppo passivi, non si poteva continuare ad attaccare con così pochi giocatori. Questa stagione è davvero una m...'.



L'attaccante prosegue: "Sono un professionista, lavoro tutti i giorni ma non ho minuti e ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Non capisco per non gioco e il tecnico Conte non mi schieri. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente mi ha messo in panchina. Contro i Wolves mi ha fatto giocare solo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente, solo di fare un test in palestra. Sono cose che non riesco a capire”.