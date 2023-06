La ricostruzione del Tottenham, dopo una stagione molto complicata, è stata affidata ad Ange Postecoglou e sono tante le situazioni da definire, a cominciare dal futuro di tre pilastri della squadra londinese, come Harry Kane, Giovani Lo Celso e Hugo Lloris. Secondo The Athletic, gli Spurs sono alla ricerca di un terzino sinistro e questo metterebbe in serio pericolo la posizione di Sergio Reguilón, che sarebbe stato invitato a trovare una nuova squadra, così come Japhet Tanganga, Davinson Sánchez, Joe Rodon ed Harry Winks. Anche Ivan Perisic non è sicuro di restare a causa di un rendimento giudicato altalenante.