Potrebbe iniziare a breve un domino di panchine che coinvolgerebbe l'argentino Mauricio Pochettino. L'allenatore del PSG, forte di un inizio di campionato in linea con le aspettative, è ancora sotto la lente di ingrandimento della dirigenza visti i numerosi malumori già palesati da Messi e Donnarumma. Non è scontato che i parigini, qualora i rapporti non migliorassero, decidano di cambiare in corsa come già successo l'anno scorso con Thomas Tuchel.



Secondo il sito Football Insider e la rivista FourFourTwo il Tottenham starebbe seriamente pensando a un suo ritorno sulla panchina degli spurs. L'attuale tecnico Nuno Espirito Santo difatti non convince appieno e, complice una serie di brucianti sconfitte (su tutte i derby di campionato con Chelsea e Arsenal), a breve potrebbe essere esonerato.