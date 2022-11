Il nome di Marcus Edwards torna ad essere caldo in casa Tottenham. Come riportato da SportWitness, dopo l’eccellente prestazione del talento inglese in Champions League (nella sfida proprio tra Sporting e Spurs), la squadra londinese ha inviato uno scout per assistere al match contro il Vitória Guimarães. In quell’occasione, Edwards è stato protagonista di una prova maiuscola condita da 2 goal ed 1 assist.

La formazione allenata da Antonio Conte farà un tentativo nelle prossime sessioni di mercato, per riportare a casa il 22enne talento britannico, forte anche della condizione favorevole pattuita nel 2019, anno del suo trasferimento al Vitória: 50% sulla futura rivendita.