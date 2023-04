Dopo la debacle in casa del. Secondo The Athletic, i sei gol incassati al St James’ Park sono un punto di non ritorno e una sconfitta troppo umiliante per non avere ripercussioni sulla guida tecnica degli Spurs.- Stellini è al comando dalla fine di marzo ein cui ha guidato il Tottenham. Scontato dunque che la dirigenza, con il presidentein testa, stia pensando aIl favorito a succedergli è l’uomo del club Ryan, già nello staff tecnico del Tottenham. La squadra di Kane e compagni è tuttora sprovvista anche di un, arrivate dopo la conferma delle sanzioni a suo carico.- Agli Spurs non è piaciuto, oltre al rendimento in campo, il litigio con Robertodi qualche settimana fa nel quale Stellini si è guadagnato un’espulsione. Con ilpoi il tracollo che mette la sua panchina a forte rischio.. “Non ci sono parole per spiegare una prestazione del genere, sono stati. Speravo che cambiare sistema di gioco desse energia e il mood giusto, mi sbagliavo e questa è una mia responsabilità. Che ci dice del suo futuro? Non ho risposte al riguardo, non è una domanda da porre a me. Abbiamo bisogno di fare un bel respiro dopo una performance come questa e concentrarci poi sulla prossima”, così aveva risposto ai giornalisti nel post gara., a sei punti dallo stesso Newcastle e rischia di restare senza Champions nella prossima stagione. Il countdown è scattato e, secondo vari media inglesi, è ormai probabile che nelle prossime gare Stellini non sia più sulla panchina Spurs. L’opinione pubblica ha già sentenziato la sua cacciata. Jamie, ex difensore e ora opinionista si è scagliato contro di lui: "Si sono schierati a quattro in difesa per la prima volta in questa stagione, con Porro terzino che non sa difendere e Perisic che è esterno.". Un consiglio che potrebbe essere preso alla lettera.L'ex Bayern ha rifiutato le avances del Chelsea e si è tenuto libero per gli Spurs. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi tra un paio di mesi.