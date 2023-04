Intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso clamorosamente per 6-1 contro il Newcastle, il tecnico del Tottenham Christian Stellini (non) ha risposto sul futuro:



"Non ho risposte al riguardo, non è una domanda da porre a me", le parole dell'ex vice di Conte promosso alla guida degli Spurs dopo l'addio al tecnico salentino. .