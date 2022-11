Interessante rumor riportato da TeamTalk. La stagione 22/23 sarà l’ultima di Hugo Lloris con la casacca degli Spurs. Il capitano della nazionale francese ha un contratto fino al 2024 ma il calo di rendimento vissuto durante l’attuale stagione sta portando ad alcune riflessioni in casa Tottenham. Per la sostituzione, i nomi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Jordan Pickford (obiettivo numero 1 di Antonio Conte), Robert Sanchez ed Illan Meslier. Il mercato estivo dei portieri in Premier rischia di farsi infuocato.