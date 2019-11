Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

La notizia era nell'aria da ieri sera, ora è arrivata l'ufficialità.. In carriera il tecnico portoghese ha vinto 25 trofei, alla guida di Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United. Il proprietario del Tottenham Daniel Levy ha commentato così la scelta di Mou: "José è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Ha grande esperienza, è un grande tattico e può essere fonte d'ispirazione per la nostra squadra. Ha vinto tanto in ogni club nel quale ha allenato.Queste le parole di Mourinho:La qualità della rosa della prima squadra e del settore giovanile mi stuzzica. Aver la possibilità di allenare questi giocatori mi stimola".