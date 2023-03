Bryan Gil, attaccante in prestito al Siviglia dal Tottenham, è uno dei tanti temi caldi in casa Spurs. Lo spagnolo ha, recentemente, rilasciato un'intervista a Estadio Deportivo, in cui ha espresso tutta la sua voglia di giocare, indifferentemente dal club. Inoltre, ha lasciato intendere di non voler tornare in Inghilterra, perché reputa sia più congeniale per la sua carriera restare un altro anno a Siviglia.