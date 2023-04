Lucas Moura, come tutto il Tottenham, non sta passando un grande campionato. Il brasiliano ha perso sempre più importanza nelle gerarchie e il suo desiderio è quello di lasciare gli Spurs. Nel mercato di Gennaio, l'ex PSG aveva spinto per cambiare aria, ma Conte non ha permesso il trasferimento. Però, il suo contratto scade a Giugno e dopodiché sarà free agent, ossia libero di firmare con chiunque voglia. Secondo Turkey, il Fenerbache ha intenzione di fare sul serio per il nativo di San Paolo. Il club di Istanbul è pronto ad offrire sul piatto 3 milioni di euro a stagione, dato che oggi ne guadagna 2,8.