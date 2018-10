Piove sul bagnato in casa Tottenham. Si allungano i tempi di recupero per il difensore belga Vertonghen, che aveva rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale contro l'Huddersfield e starà fuori fino a dicembre. Saltando così le altre 4 gare della fase a gironi di Champions League, compresa la sfida con l'Inter a Londra. Inoltre non sarà a disposizione per gare delicate come quelle con Arsenal, Manchester City e Chelsea in campionato o il confronto col West Ham in Coppa di Lega. Un guaio in più per Pochettino, già alle prese con gli infortuni dei vari Rose, Eriksen, Dembele, Alli e Aurier.