Il nuovo portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, ha parlato al sito ufficiale del club, dopo l'ufficialità del suo passaggio agli Spurs. Ecco le sue parole.



“La prima volta che mi hanno detto che il Tottenham mi voleva non ci credevo. Per me è un sogno essere qui, in una delle migliori squadre d’Inghilterra e in Premier League. Non vedo l’ora di cominciare: voglio imparare il più possibile perché le cose qui sono molto diverse rispetto all’Italia, a cominciare dallo stile di gioco. Adoro la mentalità di Postecoglou, vuole dominare il gioco, considera il portiere parte fondamentale della sua mentalità offensiva. Per me è una grande opportunità. Io voglio solo giocare a calcio, senza pensare a cosa potrebbe essere nei prossimi anni. Mi alleno tanto e vivo la mia vita. E adesso voglio vivere il mio sogno”.