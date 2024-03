Totti: 'De Rossi sta dimostrando il suo valore, il Milan non è più quello di una volta'

Un testimonial d'eccezione: Francesco Totti. Durante l’incontro andato in scena stamattina a Officine Farneto, in cui Betsson.Sport ha presentato la sua nuova realtà e le iniziative in corso sul territorio italiano, l'ex capitano della Roma è tornato a parlare



“Quando mi ha chiamato Betsson non ci ho pensato due volte, il progetto è importante e ci accomuna la passione per lo sport. Quando ho girato lo spot era il 5 dicembre sotto la pioggia, faceva un freddo disumano. Stavo quasi per lasciare (ride, ndr)".



La passione può determinare le tue scelte



"Per me la passione è stata solo una: il calcio. Ma è una parola globale, io ho avuto la fortuna e la voglia di vestire una sola maglia. Una scelta che non rinnego per niente. Anzi".



Calcio a parte che sport o sportivo ti ha folgorato in questi anni?



Tutti gli sport sono competitivi e bella da vedere o praticare. Il mio secondo preferito è il tennis, è quello in cui mi vedo di più ed è anche quello più praticabile. Basta trovare una persona. Rugby? Bel momento, ma sognatevi che gioco a rugby









Il rigore all’Australia, te lo ricordi? (Fanno vedere foto sul maxi schermo)



Era un giorno particolare, era il primo gol dopo l’infortunio. Un rigore decisamente importante che ci ha permesso di andare avanti. Se non avessi avuto la passione sarei rimasto a casa a vedere il Mondiale. Ma la volontà e la voglia mi hanno portato a partecipare. Non l’ho deciso io o un altro. L’ha deciso il gruppo quel Mondiale. Mi capita spesso di rivedere quel rigore, rimane indelebile



A margine dell'evento ha anche parlato ai microfoni di Sportmediaset



Su De Rossi.

"Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità".



Su Pellegrini

"Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo è un capitano vero, da Roma. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto".



Sui quarti contro il Milan.

"I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3-4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta...".