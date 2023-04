Francesco Totti, ex capitano della Roma e campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha passato il weekend con la compagna Noemi a Madrid, andando a vedere la partita del Real contro il Celta Vigo al Bernabeu e passando a trovare le Merengues a Valdebebas, dove i giocatori si sono messi in fila per scattarsi un selfie con lui. In particolare i brasiliani Vinicius Jr e Rodrygo hanno postato entusiasti storie sui loro profili chiamando "leggenda" Totti.