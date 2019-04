Francesco Totti chiama, Antonio Conte risponde? L'ex capitano giallorosso scende in campo e si muove in prima persona nella caccia al nuovo allenatore della Roma. Nei giorni scorsi Totti ha contattato Conte, il sogno della dirigenza, per sondarne la disponibilità. Sempre secondo La Repubblica, l'ex ct della Nazionale è tentato, anche perché la sua priorità è tornare in Italia. Per lui si sono già mossi anche Milan e Inter, che possono contare su budget più corposi rispetto alla Roma. Che intanto cerca anche un direttore sportivo: in vantaggio c'è Petrachi del Torino: amico personale di Conte, proprio come Totti. Decisiva potrebbe essere la prossima settimana, quando arriverà la decisione del collegio arbitrale della Premier League sul contenzioso col Chelsea: ballano 11 milioni di euro.