Francesco Totti è uno dei commentatori più ricercato in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Tante tv lo voglio, soprattutto quelle del mondo arabo, dove è stimato particolarmente. Bein Sports secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe pronta ad offrire un ingaggio faraonico all'ex capitano della Roma per lavorare come opinionista, ma lui non ha ancora deciso.