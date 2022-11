Il famoso avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace non rappresenta più Francesco Totti. La notizia arriva in un momento particolare, dato che la causa per la separazione tra Totti e Ilary Blasi è stata fissata per il prossimo marzo, mentre tra 48 ore andrà in scena la seconda udienza del procedimento sulla restituzione dei Rolex e dei gioielli



"Il nostro accordo prevedeva solo che lo rappresentassi in sede stragiudiziale, quindi, quando l'avvocato Alessandro Simeone (il legale di Ilary Blasi, ndr) ha presentato la richiesta di separazione, il nostro rapporto è finito. Non mi occupo infatti anche delle cause che riguardano borse, scarpe, gioielli e orologi", spiega l'avvocato milanese. Un'altra pagina di una telenovela che sembra ben lungi dalla sua fine...