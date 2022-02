Prima la cena con Ilary poi tre storie su Instagram, dai toni duri. Francesco Totti alza il bavero e difende i figli dalle voci che nelle ultime 24 ore hanno sconquassato la sua famiglia e che parlano di una presunta crisi con la moglie e del nuovo amore con Noemi Bocchi.



"Non è la prima volta che mi capita. Ho sentito voci su di me e sulla mia famiglia, ma sono fake news. E a chi scrive queste cose dico di stare attenti perché ci sono di mezzo i bambini che vanno sempre tutelati. Sono stanco di smentire queste cose". Poco prima proprio Ilary aveva postato la storia della tavolata con i figli e Francesco in un ristorante della capitale.