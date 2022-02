Anche le più belle e grandi storie d’amore finiscono. Il matrimonio che dura ormai da 17 anni traCome anticipato da Dagospia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata il 5 febbraio. I due avrebbero avuto un litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Ma già negli ultimi mesi erano stati tanti i segnali di rottura. Uno era arrivato lo scorso settembre,. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla Sandra e Raimondo. Conferme sulla vicina separazione sono arrivate da entrambe le parti.La loro relazione è una delle più longeve nell'ambiente dello show business equando Totti la conquistò dopo essere rimasto folgorato vedendola nel programma Passaparola. In una recente intervista, la Blasi ha ammesso di sentirsi libera di scegliere e di poter andar via da un giorno all'altro, parole che ad oggi assomigliano ad un monito: "Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai,. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo". Conferme sulla crisi arrivano da più parti. Totti, avvistato sabato allo stadio insieme aha avuto tre figli da Ilary:La coppia ha vissuto alti e bassi, ma sembrava più forte che mai nei giorni dell’addio al calcio di Francesco nel 2017. Cinque anni dopo potrebbe essere finita.