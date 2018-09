E' ancora forte l'eco dell'uscita dell'autobiografia dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, nella quale non sono mancati anedotti, racconti e parole pesanti per molti dei protagonisti della sua carriera. Non poteva mancare ovviamente un riferimento ai derby con la Lazio, a partire da quello del 2000, anno dello scudetto: "Va malissimo a Negro e non posso dire che mi dispiaccia, perché si tratta di un avversario fastidioso, di quelli che oltre a menarti, insultano e provocano, immagino per farsi bello agli occhi dei suoi tifosi. La maglietta della Roma col suo numero, il 2, e il suo nome è una presa in giro a uno che se la merita".



Il derby del 2010 è invece quello che passò alla storia per la doppia sostituzione di Totti e De Rossi da parte di Claudio Ranieri al termine del primo tempo: "Noi due non muoviamo un muscolo, paralizzati prima dalla sorpresa e poi dalla delusione. Rosichiamo, inutile negarlo, tanto da essere entrambi restii a tornare in campo per vedere come va a finire, e nel rivestirci facciamo tutto molto lentamente, quasi avessimo bisogno di un alibi. E con lo scudetto in ballo alla fine io e De Rossi acceleriamo per correre e vedere il secondo gol di Vucinic, una splendida punizione, e ad assistere senza rancore al trionfo di Ranieri. Ha avuto le palle, poco da eccepire".



Uno di quelli più deludenti è stato invece quello del 2013, coinciso con la finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio: "Ancora più dolorosa fu la sconfitta nella finale di Coppa Italia, con il gol di Lulic, perché ci tenevo ad alzare il trofeo all'Olimpico dopo un derby, e c'era in ballo la conferma di Andreazzoli, una brava persona alla quale avrei dato volentieri una mano".