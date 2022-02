L’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe al capolinea. Il litigio scoppiato durante una gita ai Castelli Romani sarebbe solo l’ultimo atto di una tempesta che va avanti da mesi: secondo i rumors, l’ex bandiera della Roma e la conduttrice televisiva condurrebbero vite separate tanto che, già lo scorso settembre, Ilary non aveva partecipato alla festa di compleanno del marito. Nonostante gli indizi facciano pensare a una crisi irreversibile, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, secondo Oddsdealer.net - fornitore di quote per i bookmaker internazionali - alla fine trionferà l’amore: gli analisti, secondo agipronews, scommettono sul lieto fine, con la coppia riuscirà a superare la burrasca e resterà insieme - un’ipotesi a 1,40 - mentre la quota per la separazione raddoppia a 2,80.