Più che di panni,E chi dicesse sono fatti loro si sbaglia perché sDa quando hanno iniziato a soffiare i venti della crisi matrimoniale è stata tutta un’alluvione social e non. Direttamente o indirettamenteE poiIl capitano ha addirittura rilasciato un’intervista da prima pagina al “Corriere della Sera”Ma che ci si separa così? Ma che succede solo a loro? Tanto hanno fatto che sono riusciti a trasformare un dramma privato (sentimenti, famiglia, creature innocenti)Forse un po’ comica, loro malgrado perché ognuno si ritaglia il ruolo poco credibile dell’eterno sensibile, della madre o del padre premurosi h 24.E questo, in fondo, è l’aspetto meno edificante che unisce ancora Ilary e FrancescoNo! La lite, anzi la “Guerra dei Totti “ verte solSe Francesco dichiara pubblicamente che la loro mamma lo ha tradito per prima e che negava fino all’ultimo, che lo ha lasciato solo in un momento di forte crisi esistenziale non lo fa per qualche recondito scopo processuale. Lo fa “per i suoi figli”.i. Peccato che faccia trapelare, tramite terzi, un messaggio quanto meno inquietante:. Non è mica un minaccia, è un atto d’affetto verso i figli. Esattamente come l’intervista del coniuge, che non pare dettata da esigenze processuali e patrimoniali. E’ puro affetto per i ragazzi eternamente tirati in ballo quale nobile causa.Però, forse, pensiamo male.La lotta all’ultimo sangue con parcelle a molti zeri, non riguarda gli effetti, ma gli affetti. Si consuma solo per stare un’ oretta in più con Cristian, con Chanel o con Isabel.