L'esilio di Francesco Totti dalla sua Roma è sempre più vicino al termine. Fin dal momento in cui l'ex attaccante ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo i tifosi giallorossi hanno sognato una sua permanenza in società in un ruolo operativo e non di rappresentanza, che portasse alle nuove leve il simbolismo di un attaccamento alla maglia che solo lui e Daniele De Rossi hanno saputo interpretare in queste annate. Un'idea rimasta tale perché fra le parti (Totti e la vecchia proprietà americana) non è mai sbocciato l'amore fino all'addio di qualche anno fa che, anzi, ha portato il gelo nei rapporti al punto che l'ex bandiera ha scelto di intraprendere una nuova carriera da agente e scopritore di talenti lontano dalla capitale.



DUE INDIZI - Qualcosa però sta cambiando, con Totti che si sta sempre più avvicinando ad un rientro in società. Ci sono infatti due indizi che spingono verso questa possibilità già entro fine stagione. Da un lato, tralasciando le querelle sulla sua famiglia, nata proprio da un episodio allo stadio, Il Pupone è sempre più presente all'Olimpico al seguito della Roma invitato personalmente dai vertici societari. Dall'altro c'è un rapporto più che positivo con José Mourinho che lo stima e non direbbe no ad un suo reintegro in società. Il rinnovo del gioiello della sua scuderia, Cristian Volpato, potrebbe essere la chiave per aprire di nuovo le porte di trigoria.