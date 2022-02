Francesco Totti è sempre più vicino a tornare nella "sua" Roma. Le presenze in tribuna allo stadio Olimpico dell'ex capitano giallorosso dimostrano che i rapporti con il club dei Friedkin sono molto più frequenti e "caldi" di prima. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il desiderio di tornare a respirare Roma tutti i giorni è ritornato forte nelle testa di Francesco. Se i Friedkin dovessero fargli un'offerta per il futuro la valuterebbe eccome.