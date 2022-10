Francesco Totti e Noemi Bocchi sono probabilmente la coppia più chiacchierata d'Italia. Ormai la relazione tra i due non è più un mistero. Dopo i video dei festeggiamenti in un locale di Roma oggi la televisione francese li ha inquadrati durante Monaco-Clermont. Il 'Pupone' non è sfuggito alle telecamere di Canal+. Già la scorsa stagione i due erano stati avvistati insieme all'Olimpico per vedere la Roma. Questa volta hanno scelto lo stadio Louis II, nel Principato di Monaco, per un weekend romantico. Il Clermont ha commentato la presenza dello storico numero 10 su Twitter: "Riparte il secondo tempo sotto gli occhi di Francesco Totti".