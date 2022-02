Il Ministero dello Sport ha vidimato il nuovo regolamento del Coni sugli gli agenti domiciliati, ora entrato in vigore e che rischia di cancellare dall'iscrizione all'albo diversi personaggi importanti come Antonini, Secco, Totti, Zaccardo e non solo tra i 104 agenti di cui 85 italiani. I quali hanno due settimane di tempo per mettersi in regola, dimostrando un anno di residenza e di aver compiuto due operazioni in quella sede.



Sono considerati domiciliati gli agenti che, non potendosi iscrivere all'albo per non avere superato l'esame di abilitazione in Italia o per non avere i titoli per potere svolgere l'esame, si sono iscritti presso una federazione estera dove non è previsto l'esame. Come ad esempio in Inghilterra (dove si era rivolto Totti), Spagna, Bulgaria e altri Paesi. Dove basta una email e una tassa d'iscrizione per ottenere l'abilitazione.