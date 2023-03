In occasione di un torneo benefico di padel a Roma, Francesco Totti ha parlato brevemente anche di Serie A e ha analizzato così il sorprendente campionato disputato dal Napoli: "Non mi aspettavo un Napoli così, però sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore (Luciano Spalletti), un binomio ben fatto. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati a non aver trovato una squadra dietro che abbia saputo tenere il passo. Quando giocavo io c'erano la Juve o l'Inter che se facevi 20 vittorie ne facevano 19. Quest'anno non è stato così".