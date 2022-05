Francesco Totti è stato una delle star mercoledì sera, ha trascorso due giorni insieme ai suoi ex compagni di squadra come Aldair, Candela e Di Biagio. Quella finale l’avrebbe voluta giocare. Gli è mancato un trofeo europeo con la maglia giallorossa. Negli ultimi mesi Totti è diventato un habituè delle partite della Roma. Ma quando gli chiedono a che punto sia la situazione non risponde a nessuno, neanche alle persone delle quali si fi da di più. Adesso il gran ritorno non sembra impossibile e negli ultimi tempi ci sono state aperture da parte di Totti, mentre i Friedkin non lasciano trapelare niente. I tempi per un ritorno in società del capitano non sono ancora maturi, ma sono stati fatti grandi passi avanti negli ultimi tempi, tanto che Francesco recentemente ha risposto così all’ipotesi di un rientro: «Per fare i matrimoni bisogna essere in due».