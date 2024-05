Totti: 'Gasperini grande allenatore. Futuro Allegri? Ecco cosa penso...'

In vista della finale diche si disputerà questa sera alle 21:00 allo stadio Olimpico tra, Francescoha parlato della sfida ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le dichiarazioni:- "Se mi fa effetto sentire dire che i bianconeri sono sfavoriti? Sinceramente non l’ho sentito, sono due grandi squadre che stanno bene. L’Atalanta viene da un momento migliore, ha un’altra finale, ma sarà una grande partita".- "Stupito dal cammino dell’Atalanta quest’anno? No, sono tanti anni che fa bene, quest’anno benissimo. Sta dando continuità al progetto, ha une grandi giocatori".

- "I giocatori sono sempre gli ultimi a sapere cosa fanno gli allenatori. Penso che sia una cosa interna, solo loro sanno la verità".- "Dove si decide la sfida? Ovunque, è una finale e una partita secca. Quando giochi queste gare cerchi di non prendere gol intanto. La può decidere chiunque".