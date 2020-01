opo la partita della Roma contro il Torino, su Dazn è andata in onda lo stralcio di un’intervista all’ex capitano della Roma Francesco Totti realizzata da Diletta Leotta che andrà in onda nei prossimi giorni. Ecco le sue parole.



Se tu oggi fossi un procuratore e avessi un Totti a 25 anni, cosa faresti?

Non giocherebbe sicuramente alla Roma, già se lo sarebbero comprato.



Ti piacerebbe fare il procuratore?

E’ una parola vecchia. Preferisco dire scouting. Perlustro, vedo, riesco a trovare qualche giovane promettente