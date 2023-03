"Ciao Yi, fai buon viaggio. Riposa in pace". Con queste parole Totti saluta Yi Liu, tifoso della Roma da oltre 30 anni, scomparso ieri a causa di un infarto. In Cina era considerato il simbolo del tifo giallorosso, nel 2017, è volato a Roma per assistere alla partita col Genoa, ultima del capitano. La sua prima all'Olimpico di cui ha conservato una maglietta ricordo che è stata appesa assieme alle altre 100 della collezione. Totti lo ricorda con una loro foto in bianco e nero che rappresenta il momento del loro incontro.