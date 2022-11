Totti-Ilary, ormaio se ne parla in tutto il mondo. Dal matrimonio alle maglie con dediche d'amore, i due hanno segnato un'epoca per i romanisti e non. Ma da qualche mese le cose non andavano più per il verso giusto e hanno deciso di separarsi. Il divorzio ha fatto il giro del mondo e anche il New York Times ne ha parlato. Lo storico quotidiano punta il dito nei confronti del capitano: "Una disordinata separazione coniugale offusca una leggenda del calcio romano". Il giornalista Jason Horowitz citando il Messaggero parla di una guerra dell'armadio. E ha raccontanto dei Rolex, delle borse di marca e della nuova compagna di Francesco (Noemi Bocchi). Secondo il cronista americano adesso tutta Italia ha cambiato idea sulla bandiera della Roma e viene considerato un uomo infedele. La prossima settimana la coppia si vedrà in Tribunale per la seconda udienza.