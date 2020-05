"Sì, devo dire che è un mio pupillo". Lo dice Francesco Totti nel rivelare a Paolo Bonolis un retroscena che riguarda l'Inter: "Volevo prendere Nicolò Barella per la Roma a ogni costo, il giocatore in questione è lui. Ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito perché ci si è fiondata l'Inter", le sue parole.