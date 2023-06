Francesco Totti è stato uno dei grandi protagonisti della giornata di ieri a Ferrara, nell'ambito dell'evento "Operazione Nostalgia" che ha richiamato tanti grandi ex calciatori di Serie A tra cui anche Alessandro Del Piero e Diego Milito tra gli altri. L'ex capitano giallorosso ha risposto ad una serie di domande sull'attualità del suo vecchio club, a partire dal nuovo idolo della tifoseria Paulo Dybala: "Se merita la mia numero 10? La merita se resta altri 10-20 anni".



Su Mourinho: Grande allenatore, grande uomo, ha fatto tantissimo. Speriamo che possa continuare così".



Su un suo ipotetico ritorno alla Roma: Non so niente. Se mi piacerebbe? A chi è che non piacerebbe stare dentro alla Roma".