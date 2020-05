Nel corso di una diretta instagram con il conduttore e tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis, è intervenuto l'ex bandiera della della Roma, Francesco Totti. In particolare i due sono tornati a parlare dello scambio Nainggolan-Zaniolo.



TESTA O CROCE - “Nainggolan all’Inter per Zaniolo? Quando l’Inter ha dato Zaniolo alla Roma, pensava di fare un affare nel migliore dei modi in quel momento sacrificando un ragazzo che non aveva avuto spazio, diciamo che è stato un testa o croce".



DI FRANCESCO - "La realtà è che poi in molti si sono dimenticati una persona: Zaniolo è stato fortunato a trovare Di Francesco che gli ha dato fiducia fin da subito. A Roma da giovane difficilmente puoi sbagliare, Roma è una piazza particolare, se sbagli ti bruci. Devi aver persone dietro che ti proteggono".



100 PARTITE - In generale a Roma ti portano dalle stelle alle stalle in un attimo. Zaniolo comunque è fortissimo, ma ancora deve dimostrare tanto perché è all’inizio. Quando farà 100 partite consecutive ad alti livelli allora potremo giudicarlo. Ha margini di miglioramento”.