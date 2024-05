Totti, Nainggolan e Viviano esordiscono in Kings Cup: dove vedere gli Stallions in tv e streaming

4 ore fa



Comincia l'avventura di Francesco Totti, Radja Nainggolan ed Emiliano Viviano con gli Stallions, la squadra dello streamer Blur che partecipa alla Kings World Cup in Messico. Il torneo di calcio a sette, costola della Kings League ideata dall'ex Barcellona Piqué, si gioca nell'America Centrale e gli ex calciatori della nostra Serie A sono impegnati contro il Medallo City.



QUANDO SI GIOCA - Il match ha inizio poco dopo le 23 italiane del 26 maggio.



DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV - La gara sarà visibile su Sportitalia (canale 60) e in streaming su Twitch.