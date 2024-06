BELGA MAG/AFP via Getty Images

IL TABELLINO

GOL E AZIONI SALIENTI

Esordio per il Belgio, che inizia la sua avventura europea contro la Slovacchia di Calzona. Fari puntati su Lukaku: 85 gol in 115 presenze, 11 in 23 partite nei grandi tornei.: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Carrasco; De Bruyne, Onana, Mangala, Doku; Lukaku, Trossard.. Tedesco.: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.. Calzona.: Meler (Turchia)

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Belgio-Slovacchia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW