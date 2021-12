Francesco Totti diventa Ambassador del Main sponsor della Roma e esclude un ritorno futuro. Per la Roma del presente questa la sua ricetta: "Cosa manca? Per vincere servono i giocatori, un allenatore importante, una società che aiuta e ti fa sentire a casa. La cosa primaria servono i giocatori è una necessità, non voglio disprezzare la squadra che abbiamo adesso, è una rosa con giocatori importanti, non ci sono i campioni ma giocatori che possono fare bene in un contesto di squadra, i campioni da soli non riescono a vincere."